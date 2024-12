Por qué la China Suárez dijo que esta fue la mejor Navidad de su vida

La actriz y cantante, China Suárez , recibió la Navidad rodeada de amigos y familiares. En las redes sociales mostró algunas fotos de la cena de Nochebuena que disfrutó con ellos en su casa de campo y los dos looks ideales que utilizó para estas fiestas.

"Mi navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir", expresó la actriz y modelo argentina en un posteo navideño en su cuenta personal de Instagram, donde dejó bien en claro la felicidad que siente por estos días.