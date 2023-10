Por qué la China Suárez se cortó la ceja

La actriz y cantante reveló cuales son las razones que se esconden detrás de su cambio de look extremo.

La China Suárez filmó su cambio de look y lo compartió por las redes sociales.

La China Suárez se sometió a un cambio de look extremo.

La China Suárez compartió a través de sus redes sociales un nuevo paso por la peluquería. La actriz suele hacer algunos cambios radicales en su su imagen. Pero esta vez se sometió a un cambio de look extremo , haciéndose un notorio corte en la ceja izquierda .

Con total naturalidad, la China se acomodó la bata de peluquería para enfrentarse al cambio de look. Aunque hizo notar su desagrado por el color de la tela: "Es colorimetría... El violeta no es mi color", se quejó, al notar que la luz que reflejaba la bata en su rotro no la favorecía como ella quería.