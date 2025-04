Por qué la China Suárez se irá de viaje pronto a Israel sin Mauro Icardi

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Haceinstantes/status/1908640712427520484&partner=&hide_thread=false China Suárez y la tierna videollamada que tuvo con la israelí Noa Kirel: “Te quiero conocer”.



¡Mirá!:https://t.co/omh8g9yA0r pic.twitter.com/8YegMeQr9Z — Haceinstantes (@Haceinstantes) April 5, 2025

Luego la israelí dejó en evidencia su deseo y lanzó una propuesta: "Quiero conocerte, déjame saber cuando puedas hacerlo tal vez". Tras el intercambio de halagos anunciaron que la China viajará a Israel y se presentará junto a Kire el 14 de abril cuando estará sobre el escenario del Yarkon Park, el parque más grande de Tel Aviv.

Angie Balbiani contó por qué odia a la China Suárez

La actriz Angie Balbiani blanquéo en Puro Show la razón por la que no tiene buena onda con la China Suárez, su colega y ex compañera de trabajo. Todo se dio en medio de un debate acerca del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por sus hijas.

“Ustedes saben cuál es mi vínculo con la China, lo digo porque me paro acá y la gente sabe que yo no tengo la mejor de las ondas con ella...”, dijo la panelista y Matías Vázquez le preguntó: “¿Por Pampita?”. Recordemos que la actriz es amiga de la top model.

“Sí, exactamente”, respondió y Fernanda Iglesias interrumpió: “Pero si la propia Pampita tiene buena relación con la China”. “Sí, pero en su momento la realidad es que no fue una situación fácil y yo me pongo siempre del lado de mis amigas”, contestó.

“Digo esto porque parece que me paro acá y estoy defendiendo a Icardi... yo no hablo con él, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, yo hablo con información que tengo de la Justicia”, aclaró al final.

Angie Balbiani también apuntó duramente contra Wanda Nara

Tras dejar en claro que no tiene la mejor de las ondas con la China Suárez por su amiga Pampita, Angie Balbiani fue filosísima con Wanda Nara al bancar a Mauro Icardi en la revinculación de las menores.

“Él es el padre, las crio toda su vida, crio a los otros tres chicos y no los ve. Él no puede ver a sus hijas porque Wanda no lo permite”, dijo sin filtros la panelista de Puro Show.

De esta manera, la actriz además de aclarar porque no se lleva de la mejor manera con la China también se posicionó en contra de la otra enemiga que tiene en el medio la actriz, la modelo y empresaria Wanda Nara.

A pesar de ser colegas con la China, y de haber compartido trabajo cuándo ambas trabajaron para Cris Morena, Angie deja bien en claro de que lado se para cada vez que se trata de una polémica vinculada a la actriz y cantante, actual pareja de Mauro Icardi.