Por qué la familia de Nicolás no quiere saber nada con Florencia Regidor tras Gran Hermano

Ahora, la joven de 21 años abrió su corazón y se sinceró sobre el tenso vínculo que tiene con la familia del jugador que aún se encuentra en competencia. Fue en A la Barbarossa que Pia Shaw le consultó a la ex competidora del reality sobre la familia de Nicolás: “Me enteré por los pasillos que se te vio bastante mal estos últimos días porque ellos no te tratan bien y no te saludan o hacen cómo que no existís”.

Ante la curiosidad de la panelista, Florencia aclaró: “Nunca me trataron mal pero lo que si, no me gustó ver todo lo que se habló de mí. Tanto su familia como sus amigos decían que lo perjudicaba a Nico. Fueron cosas feas pero la verdad es que nunca lo hablé, es la primera vez que lo menciono porque siempre intenté tener respeto y no hablarlo”. Segundos más tarde, Pía la interrumpió brevemente para subrayar frente a sus compañeros que la joven le dio autorización para hacerle esa pregunta frente a cámara.

“Espero que nos podamos conocer bien pero bueno, ayer colapsé y me angustié porque ví todo…los tweets de los amigos, y cosas que yo no me merecía”, se sinceró Flor en alusión a las rispideces que existen entre ella y el entorno de Nicolás. Confundida, Georgina Barbarossa quiso saber: “¿Pero qué te dijeron?”. “Hicieron campaña para sacarla a ella”, le respondió Julieta Poggio a la conductora.

El duro descargo de Florencia

Florencia hizo su descargo acerca de los polémicos dichos del entorno de Nicolás hacía su persona. “Han dicho que soy una trol…, que no me iban a invitar a comer asados y esas, son cosas que me duelen como persona más que nada” para revelar a continuación que Gustavo, el padre de Nicolás, se puso en contacto con ella para pedirle disculpas: “Me dijo que todo lo que había pasado era por juego pero me terminó afectando igual y colapsé”.

“A mi me gustaría que me quieran, que me acepten y tener una buena relación”, confesó la ex participante del reality. "Se me da por preguntarme: '¿Por qué no me quieren? Yo se que no me conocen pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar. Vi todo lo que subieron. ¿Por qué me merezco que me digan 'trolencia' o cosas así cuando yo siempre lo cuidé? ¿O qué armen edits tergiversados en los que ponen una foto de Nicolás llorando como si fuera por mi?", planteó con la voz quebrada.

Sobre Antonella (la madre de Nicolás) y el regalo que le dio para su hijo pero nunca llegó a destino, Florencia expresó: “A la mamá la conocí y le di algo para que le lleve pero bueno, entiendo que todavía no me conocen y quizás no les…” sin terminar la oración que Nancy Pazos se animó a completar: “No los quieren acercar mucho”. “Si”, afirmó la ex participante del reality.