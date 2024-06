Por qué la novia periodista de C5N dejó a Mauro de Gran Hermano

Con sinceridad, el ex GH confirmó el fin del vínculo: “Sí, es verdad”. Dalessio explicó que volvió a encontrarse con la periodista y que no le gustó nada la exposición que le dio Gran Hermano. “Nos vimos de vuelta, pero ella no sabía que era tanta la exposición que teníamos”, sostuvo el joven, sobre el final de la relación.