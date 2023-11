Por qué Marcos Ginocchio no quiso contar su romance con Julieta Poggio

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio habrían tenido un romance secreto_ el supuesto motivo por el que nunca lo contaron _ TN - Google Chrome 2023-11-08 16-18-30.mp4 Marcos Ginocchio y el supuesto romance con Julieta Poggio

Acto seguido, la panelista precisó: “Además, hablaron de agosto... Por eso Juli le escribió rápidamente a Coti, porque en agosto se estrenó Coqueluche y Marcos fue a verla. Ese fue un gesto por parte de él de ‘te estoy yendo a ver’”.

“O sea, siempre se vieron a escondidas, pero nunca blanquearon. Y cuando ella le decía algo, él le respondía que no estaba en un momento para estar en una relación por el trabajo, por esto y por lo otro y no blanqueaba”, concluyó Peñoñori.

El beso de Marcos Ginocchio con Coti Romero

En diálogo con el móvil de LAM (América), Coti reafirmó que se besó con Marcos. “El beso fue entre nosotros, no fue un juego. Hace un montón que la gente de mi entorno lo sabe. Tengo las pruebas”, advirtió.

Después, agregó: “A mí no me suma, no me resta, ni nada. Lo conté como una joda del streaming. Igualmente, después le pedí disculpas a Marcos porque yo no sabía que podía llegar a causarle problemas con el trabajo o con alguna chica. Me quedé mal por eso y le pedí disculpas”.

Por último, contó la consulta que le hizo Poggio: “Ella me mandó mensajes ese día preguntándome si era cierto. Yo le conté cómo fue todo. Le dije ‘para qué te voy a mentir’. Y me dijo ‘Gracias, Co, posta’. O sea, me lo dijo como de mujer a mujer. Me dolió porque si era que ellos tenían algo... Yo no lo sé, no me lo dijeron tampoco. Pero no lo sabía”.