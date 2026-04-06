Por qué Nico Occhiato rechazó la invitación de Mario Pergolini y no irá a su programa

En las últimas horas se dio a conocer que Nico Occhiato , el famoso streamer de Luzu TV, no participará de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El Trece. La noticia generó sorpresa en el equipo de trabajo del conductor porque ambos ya habían compartido un especial en el programa del influencer.

En Ya fue todo, el streaming de Jotax Digital, Alejandro Castelo explicó lo sucedido y citó la postura de Occhiato: “Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'”. El periodista recordó aquel episodio en el que Nico mostró los números de Luzu frente a Pergolini y mencionó que recientemente estuvo con Yanina Latorre.

Además, Castelo contó cuál fue la respuesta oficial de Occhiato: “Nico les respondió: 'Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'". "No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones”, se preguntó el periodista.

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Para cerrar su reflexión, Castelo subrayó: “La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".

El picante cruce al aire entre Mario Pergolini y Rada

Mario Pergolini protagonizó un cruce al aire con su compañero de programa, Agustín “Rada” Aristarán, que dejó en claro la dinámica filosa que caracteriza al programa. Todo comenzó con una crítica del conductor al look de Rada en los premios ACE. Pero la discusión rápidamente se trasladó al terreno de las redes sociales, cuando el conductor ironizó: “Él es de los que creen que hay que seguir las cuentas de cada uno para saber lo que pasa”. Esa frase fue el disparador para que el humorista sacara a relucir una actitud que no le había pasado inadvertida: “Él me seguía, me dejó de seguir, me volvió a seguir, me dejó de seguir y lo mismo hizo con Laila. ¿A vos te sigue?”, le preguntó a Evelyn Botto.

La locutora respondió que no, y Pergolini aprovechó para indagar sobre su comportamiento digital: “¿Y publicás muchas cosas o no publicás nada? Por ejemplo, ¿publicás cosas nuestras de que hayan pasado acá? Porque nunca te vi con un teléfono”. Botto explicó con naturalidad: “Estoy tratando de no usar el teléfono mientras nosotros tenemos nuestras reuniones. Pero publico un montón de cosas”. En ese momento, Rada destacó el gesto de su compañera y marcó la diferencia con el accionar del conductor: “Ella me sigue a mí por una cuestión de deferencia, de buena onda, porque somos un equipo, porque estamos armando algo, porque hay un proyecto. Igual la seguía de antes yo, igual que a vos, Mario”.

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Lejos de dar marcha atrás, Pergolini reafirmó su postura: “Ok, pero yo no sigo a nadie. Te seguí para ver, pero ponías muchas cosas y me aburre verte todo el tiempo”. Y cuando Rada quiso saber si esa lógica aplicaba también a otros casos, como el de Laila Roth, el conductor fue tajante: “A nadie sigo, a nadie. Ni a mis hijos sigo”.

El humorista, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para devolverle la chicana con ironía: “A un centro de osteopatía seguís. Estoy ofendidísimo. Ofendidísimo que lo siga a un osteópata y no me siga a mí”.