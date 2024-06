Por qué todos los ex Gran Hermano están con bronca contra Santiago del Moro

Santiago-Del Moro- Enojo-Portada.jpg Santiago del Moro

Del Moro entonces tuvo que confesar que existe ese malestar por “acomodo” por parte de los ex. “¿Los ex participantes se enojan por el trato especial que tiene Furia?”, le pregunta una compañera de la 100 al presentador del reality.

“Es que algunos se enojan… es como digo yo: ´el que se enoja pierde´. Es un programa de televisión chicos, estamos trabajando ahí”, dijo el conductor del reality admitiendo los problemas existentes entre los ex participantes, la producción y él.

Mauro de Gran Hermano contó cómo fue el cara a cara con Furia cuando salió de la casa

A un mes y medio de su salida de la casa Gran Hermano a través del voto de la gente y de anunciar en El Debate que su relación amorosa con Juliana 'Furia' Scaglione llegó definitivamente a su final, Mauro D'Alessio volvió a estar cara a cara con la polémica ex participante y dio detalles de la incómoda, pero necesaria charla, que tuvieron a solas.

Mauro.jpg Mauro de Gran Hermano

“¿Ya la viste a Furia? ¿Hubo reencuentro?”, le preguntó Sol Rivas a Mauro en su paso por el stream de Telefe. D'Alessio respondió, serio: “El lunes, antes del programa, vino y nos saludamos profesionalmente, como corresponde, y me dice ‘¿me extrañaste?’”.

Interrumpiendo su relato, el ex GH 2022 Ariel Ansaldo acotó: “Viste, ¡qué divina!”. Y Mauro retrucó tenso: “¡Qué divina! ¿Qué?”. Luego, retomó: “Me dice ‘¿me extrañaste?’ cagándose de risa. Yo me quedé como ‘¡qué incómodo!’. Y le digo ‘boluda, no pasa nada. Todos entendemos que esto es tele, que esto es un show. Entiendo un montón de cosas. Quedate tranquila’. Después, en algún momento hablaremos”.

Firme en su decisión de no darle una nueva oportunidad en el amor a Furia, Mauro expresó: “De mi parte, yo no quiero ningún tipo de vínculo, de relación, de nada. Pero sí me gustaría, cuando los dos estemos un poco más tranquilos, hablar un poco para terminar bien y para que cada vez que no veamos sea algo más… (cómodo)”.

Furia 1.jpg

“¿Pero es una persona con lo que vos decís ‘me gustaría mantener un vínculo de amistad’?”, le repreguntaron. Y el ex Gran Hermano 2023 fue tajante en su negativa: “¡No! No, no”.