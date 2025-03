Preocupación por el delicado estado de salud de Julio Iglesias

julio iglesias

"Está bien, pero no es el grave accidente de tránsito que sufrió el cantante en 1962, cuando era jugador de fútbol del Real Madrid y por el que estuvo paralítico un año y medio, el problema es la columna. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años", detalló según le manifestó el propio artista al locutor.

Esto le habría traído complicaciones en su vida a diaria, llegando incluso a no poder caminar sin asistencia médica. Alejado del foco mediático y viviendo a caballo entre sus residencias de Bahamas y Miami con su mujer Mirand Rijnsburger y sus hijos menores, el artista está volcado en su nuevo e ilusionante proyecto, una serie en Netflix en la que repasará su impresionante trayectoria profesional y su intensa vida personal, y con la que espera que cambie la percepción que se tiene de él.

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida" anunciaba recientemente.

Qué se sabe de la serie de Julio Iglesias

A principio de 2024, Netflix anunció que produciría una serie biográfica de Julio Iglesias. Luego de haber dejado huella con su serie biográfica Luis Miguel, la serie, la plataforma de streaming quiere repetir el éxito en el mismo formato contando la historia del artista latino más exitoso de la historia, según una acreditación que le otorgó Sony Music. Luego de tantas vivencias a lo largo de su carrera y vida personal, los espectadores pueden esperar un interesante relato de su historia y de los pasajes que lo definieron como artista y persona.

El intérprete de éxitos como “Gwendolyne” y “La vida sigue igual” manifestó su entusiasmo por el proyecto, agradeciendo la oportunidad de narrar su vida a través de una plataforma con tanto alcance global.

Si bien Iglesias, que es un músico de talla mundial, ya fue sido retratado en otros materiales biográficos, esta será la primera vez que una producción de este estilo cuente con su permiso y asesoramiento. De esta manera, al igual que ocurrió con Luis Miguel, la supervisión y apoyo del artista español será beneficioso para contar una historia lo más cercana posible a la realidad.