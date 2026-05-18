Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: está internado en terapia intensiva
El periodista de 82 años se encuentra internado. Ya había sido internado hace menos de un mes.
El reconocido periodista y productor, Chiche Gelblung está internado tras sufrir un accidente doméstico que le provocó una fuerte herida en su rostro.
Este lunes, Pía Shaw confirmó en el programa A la Barbarossa (Telefe) que el periodista está en terapia intensiva.
“Chiche no para ni un segundo. Le pusieron dos stents y el médico le pidió que hiciera reposo cosa que no hizo”, comenzó contando la periodista sobre los antecedentes de Chiche que tiene 82 años.
“Hace algunos días tuvo una caída que le provocó una herida en la cara y siguió trabajando. Ahora se descompensó y tuvo que ser internado en terapia intensiva. Hoy los médicos lo van a evaluar. Está rodeado de su familia”, sumó sobre el cuadro del histórico periodista.
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