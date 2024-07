Preocupación en Telefe por el bajo rating de Survivor

Sin embargo, media hora más tarde, la caída fue mayor y alcanzó los 8.9 puntos de rating . La baja repentina del rating no solo se refleja en la audiencia televisiva, sino en las redes sociales. El streaming del programa que conduce Nacho Castañares, ex Gran Hermano, tampoco logra convencer al público virtual como lo hacía, por ejemplo, Gran Hermano.

Las métricas no son tan alentadoras y la interacción del público en redes no es la esperada. El último video subido a Instagram apenas alcanzó los 289 me gusta y 24 comentarios. "Tremendo reality, pero en Argentina no están preparados para eso. Solo les gusta el quilombo y lo bizarro", "Prefiero ver GH Chile a pesar de no entender ese idioma", "Me aburre terriblemente las historias de vida, quién les cae bien o mal.. lo único interesante son los desafíos, lo pasan solo los últimos 15 minutos de programa", fueron algunos de los comentarios en la red social.

Iván, el participante hippie que disfruta la desnudez

El participante de 29 años, que vivió en Neuquén, pero nació y vive actualmente en Buenos Aires, contó detalles de su vida hippie. "Vivo de manera bastante precaria. Como solo una vez por día. De hecho me sentí vital siempre, eso habla de lo mal que estamos como civilización porque en realidad necesitamos la energía del entorno".

Y agregó: "Recién aprendió de habilidades sociales hace 3 años porque antes su objetivo era entrenar y rendir". "Que el ser humano pueda salir libre de su casa, que absorba los electrones de la tierra. Deberíamos respetar los ciclos del día y de la noche, respetar los alimentos reales que fueron bañados por el sol, que nos podamos desnudar tranquilamente", expresó.

Embed Historia de vida de Iván, completamente hippie



¡Mirá #SurvivorTelefe con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I!



Volvé a ver los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/aRhcqWY3h6 — Survivor Telefe (@survivortlf) July 18, 2024

Sobre su estrategia de juego en el reality de supervivencia, Iván fue claro: "Cuando el juego sea individual haré lo necesario para seguir subsistiendo y sobreviviendo. Obviamente voy a ganar porque son las leyes de la biología, son inherentes". Pero eso no fue todo porque Iván fue por más y contó que no le importan las críticas.

"No me importa si estoy gordo, flaco, si la tengo grande, chiquita. Es lo que necesita mi salud, y si necesita que respire, me saco todo y dejo que el sol haga lo suyo. El ser humano no necesita al calzoncillo, genera más temperatura. ¿Por qué la bolsa baja? Porque tiene que estar separada del cuerpo", finalizó el entrenador orgánico.