Qué dijo Cami Homs después de los dichos de Lizy Tagliani en su contra

El episodio resonó rápidamente en las redes sociales y en los programas de televisión, generando un aluvión de comentarios. Horas después, Tagliani se disculpó públicamente en su ciclo radial "Arriba bebé" de Pop 101.5, mostrando un claro arrepentimiento. “Me desconocí”, admitió la conductora, asumiendo que sus palabras habían sobrepasado los límites de su propio estilo humorístico. Sin embargo, los dichos no pasaron inadvertidos, y la madre de Cami Homs, Liliana, expresó su malestar en una entrevista en el programa A la tarde de América TV.

Cami Homs 2.jpg Cami Homs y José Sosa

Qué dijo la mamá de Cami Homs tras el episodio con Lizy

“Yo estaba viendo el programa con Fran y Bauti, mis nietos, y cuando ganó Cami todos gritamos. No escuché lo que Lizy decía”, comentó Liliana, reconociendo que, al no oír los comentarios en vivo, su primera reacción fue de alegría por el triunfo de su hija. “Le dije a Cami que me alegraba por ellos, aunque también me hubiese gustado que ganara Lizy porque siempre me cae bien. Pero después, al enterarme de lo que dijo, pensé: ‘Qué bueno que no ganó’”, compartió.

En cuanto a las disculpas de Lizy Tagliani, Liliana mostró una actitud comprensiva pero sin dejar de señalar su decepción: “Bueno, ya está. Lo que dijo, lo dijo, y aunque se disculpe, esas palabras quedan. Entiendo que reconozca que estuvo mal, pero no fue solo un comentario, se pasó de la raya”, opinó. Aseguró que no entendía la reacción de la humorista: “Algo se apoderó de ella. No sé qué le pasó”, afirmó, concluyendo: “Yo le creo que está arrepentida, pero ayer estuvo mal. No vale todo en el humor; hay límites”.