Susana Giménez: Lizy Tagliani se fue de boca y tildó de “cornuda” a Cami Homs

Qué dijo Lizy sobre Homs

La conductora del ciclo contaba a Cami y a su pareja que habían ganado 5 millones de pesos y una semana en el hotel de la Riviera Maya y fue, en ese momento, que lizy despotricó contra la participante de Bake Off Famosos.

“¡Estos gatos siempre tienen suerte!”, gritó la humorista y sumó, aparentemente, con humor “cinco millones de pesos es la plata que cobra ella de manutención”. Sin embargo, lejos de quedar ahí con sus intervenciones, Lizy siguió con su intensidad. “¡Qué bronca! ¡La suerte que tiene esta cornuda!”, gritó y soltó “¡Aguante Tini!”.

Las reacciones en las redes

El nombre de Lizy rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y muchos se enojaron por los comentarios de la humorista contra la modelo. De hecho, salieron a bancar a la ex de Rodrigo de Paul.

“Lizy te amo, pero creo que hay bromas y bromas y también momentos. No había necesidad de exponer a Cami Homs así. Seguramente no lo hiciste con mala intención, pero te fuiste al pasto”, escribió una seguidora de Tagliani en un video que había subido tras el programa.

Ante la negativa de los comentarios de sus seguidores, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) reconoció el error y pidió disculpas. “Ay si fue espantoso. Lo peor es que me sentía re graciosa. Horrible. Justo eso es lo que no me perdono, creerme graciosa y no darme cuenta del daño”, escribió en los comentarios de Instagram.

El error de Susana Giménez

Previo a los dichos de Lizy Tagliani, Susana se mandó de las suyas. Es que una de las pruebas que tenía la pareja consistía en meter goles con pelotas gigantes, pero con un vehículo estilo carro de golf.

Cami Homs dudó en la cantidad de fichas de su apuesta y Susana metió la pata. “Yo voy a apostar un poquito menos: dos, tres, cuatro”, explicó Homs mientras acomodaba las fichas en la mesa. “¿Un poquito menos? Pero es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, le dijo la conductora, refiriéndose al ex de la modelo, Rodrigo de Paul. “Sí, estuvo en la Selección; pero me parece difícil (el desafío)”, le contestó Cami haciendo caso omiso a una parte de lo que Susana comentó previamente.

Es cierto que José Sosa, su pareja, formó parte de la selección argentina, pero no de la que ganó el Mundial Qatar 2022. El futbolista sí pasó por la selección argentina y ganó la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En la actualidad, el deportista de 39 años forma parte del plantel del Club Estudiantes de la Plata.