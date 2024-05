Qué dijo el Turco Naím cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad de Emilia Attias

Según lo relatado por Latorre, la ruptura no fue repentina y tuvo varias aristas, como la diferencia de edad, problemas de intimidad, los celos de él sobre ella, y también se habló de infidelidades por parte de ambos lados.

image.png El Turco Naím y Emilia Attias

En ese contexto, al conocerse los pormenores y las especulaciones, en las redes sociales se viralizó rápidamente un video de hace algunos años donde al ex humorista de Show Match le consultaron sobre si perdonaría una infidelidad de su mujer, por lo que su respuesta ahora volvió a tomar trascendencia.

El video del Turco Naím hablando sobre la infidelidad

Según uno de los rumores que corrió, el Turco Naím habría encontrado a Emilia Attias en una situación comprometedora con Nicolás Francella y todo salió a la luz de la mano de Yanina Latorre, que ventiló detalles al aire de su programa.

image.png Emilia Attias trabajó con Francella en una película

Tras confirmar la separación de la pareja, ahora se viralizó qué había dicho el humorista ante una supuesta infidelidad de su esposa, con la que estuvo veinte años y tuvo una hija: “Nosotros llevamos 16 años y no ha habido infidelidades. Por lo menos descubiertas. Ahora, qué sé yo”.

“Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. No estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Desde ese lado, es libre”, había completado el actor allá por el 2021 durante una entrevista con Ulises Jaitt.

En aquel entonces, Naim dijo que no estaba preparado para el poliamor: “No sé si tengo la cabeza tan abierta. Me lo imagino en mi hija u otra generación”.

Por último, detalló cómo se tomaría un engaño de Attias: “No sé si no perdonaría, por ahí puedo llegar a perdonar. No sé. Lo que no hago es verlo como algo genial y decir ‘¿esta noche salís con éste?’. Por ahí estoy diciendo una burrada y alguien piensa que soy un cavernícola”.

Ahora el panorama es totalmente diferente. Tras la especulación de affaire con el hijo de Guillermo Francella y ante las dificultades en el plano sexual decidió dejarlo. Por estas horas, el Turco se refugia en Ecuador. “Eligió viajar para evitar que le griten ‘cornudo’ en la calle”, disparó Yanina Latorre al comentar lo que había pasado.