Qué dijo Santiago Maratea sobre la posibilidad de ser presidente de Independiente

Las elecciones son el gran tema del momento en la Argentina, sin embargo, no solo es algo vinculado a la política nacional, sino también a lo que a nivel fútbol. Es que cuando Santiago Maratea , figura principal de la iniciativa de los seguidores de Independiente para saldar las deudas del club, emitió su voto este domingo, respondió a una pregunta que le formularon de manera particular.

Es que el reconocido influencer fue consultado sobre si su gran participación en la colecta de Independiente le abre la puerta a soñar con ser presidente del club de Avellaneda en algún futuro no tan lejos.

A pesar de que nunca había considerado postularse para la presidencia de Independiente, Maratea compartió un anécdota reveladora: “Nunca pensé en postularme a la presidencia de Independiente, pero el otro día fui a una peña en Monte Grande y un señor me lo planteó seriamente. Me sorprendió, pero no. Ahora estoy con otros proyectos”, declaró durante una entrevista con TN.