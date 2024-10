Qué dijo Susana Giménez cuando le preguntaron por García Moritán

susana-gimenez-1802332.jpg

Susana Giménez sobre la separación de Pampita y García Moritán

La diva de la Tv argentina fue interceptada por un movilero de Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa de América TV, quien le consultó respecto al duro momento que transita la modelo en torno a la separación de su esposo en medio de las infidelidades y demás.

En primer lugar, Susana expresó: “No vi nada, no sé nada. No me meto”. Además, sobre la ola mediática y la alta exposición de la situación que se generó en torno al divorcio, agregó: “No solo yo, pero cuántos nos hemos divorciado”.

En ese marco, uno de los periodistas le recordó lo que había dicho otra de las más influyentes personalidades: “Mirtha le recomendó que no regrese con Moritán, que no vuelva”. Entonces, en ese aspecto, la diva de los teléfonos se sumó en la misma sintonía: “Claro, no tiene que volver. Por supuesto. Yo viví eso y no tiene que volver”.

El consejo de Mirtha Legrand para Pampita

La ruptura del matrimonio entre la modelo y el empresario gastronómico fue traída a la mesa de Mirtha de la mano de su amigo personal, Gabriel Oliveri, quien le consultó: “¿Te fueron infiel alguna vez?”.

El consejo de Mirtha a Pampita En La Noche de Mirtha, la diva de la televisión no pudo evitar hablar de la separación de Pampita y Roberto García Moritán y le dio un consejo a la conductora. Fue después de que el mediático Gabriel Oliveri diera detalles de los motivos de la ruptura del matrimonio. "¿Decime, vos que sabes todo, cuál fue el motivo de la separación?", le consultó Mirtha a su invitado que es amigo íntimo de Pampita. "Supuestamente es infidelidad, de dinero que yo sepa no", le comentó. "Con una mujer como esa... ser infiel, la verdad", expresó la Chiqui y el presentador le consultó qué consejo le daría a su amiga. "Le diría que no vuelva, la han hecho sufrir, ella fue fiel", lanzó sin vueltas contra Moritán.

Y aunque la chiqui no quiso contestar a la pregunta en sí misma, el invitado le pidió un consejo para Pampita, a lo que ahí Mirtha dijo: “Que no vuelva. La hicieron sufrir mucho. Además, ella fue una mujer fiel. Y es una buena madre, excelente madre”.

Luego, Romina Gaetano dio su postura: “Independientemente de esto, me parece que si uno de los dos llega a ser infiel, una cosa es serlo una noche y otra tener una relación paralela, y se equivoca y puede tener un diálogo profundo y honesto con la persona que ama, uno puede perdonar. Eso también es parte del amor”. Esto no fue compartido por Legrand, quien le retrucó para cerrar el tema: “Es una traición”.