Qué es de la vida de Emiliano, el hermano no famoso de Guido Kaczka

Además, reconoció que el desencanto inicial que tuvo con la carrera de actor se profundizó en 2007, cuando interpretó al primer representante de Diego Maradona en la película, La mano de Dios, que nunca se estrenó comercialmente. Tras ese traspié, se retiró del mundo de la actuación y se dedicó por completo a su profesión como abogado.

Emiliano Kaczka 1.jpg Emiliano, el hermano de Guido Kaczka, tuvo papeles importantes en tiras juveniles durante su adolescencia.

Cómo fue el regreso de Emiliano Kaczka, el hermano de Guido Kaczka

Luego de la pandemia de coronavirus, Emiliano proyectó su regreso a los medios, a raíz de una serie protagonizada por Michael Douglas, que era un actor retirado y que decide volver a actuar, tras ser profesor de interpretación. “Tuve algo así como nostalgia. Me apareció un gran deseo. Miré una serie que se llamaba El método Kominsky. No sé si la viste. Ahí me decidí a regresar. Lo pensé y lo decidí profundamente”, explicó a TN Show.

Emiliano-Kazcka-2.jpg

"Por esta cuestión que algunos llaman cuántica, pareciera que algo se combinó en el universo. Y empezaron a aparecer propuestas. Hice la de María Marta, El crimen del country. Hice otra que se llama Los Mufas, que todavía no salió y se grabó hace dos años. Y ahora esta serie (El sabor del silencio) que disfruté muchísimo”, confesó.

El abogado comentó que la serie es un thriller policial y dio detalles de su papel antes de su estreno por Flow. "Mi personaje es un empresario ligado a negocios sucios, a la corrupción, y tiene algunas diferencias que se van dando con su equipo”, contó.