Qué fuertísimo dato encontraron al revisar el celular de Pampita en el Bailando

La modelo oriunda de La Pampa fue sorprendida en el Bailando 2023 cuando se sometió a un juego de revelaciones que propuso la ex Gran Hermano Coti Romero.

Es caso de la farándula argentina se mantiene latente en los medios, ya que fue una situación que causó gran repercusión. De hecho, a siete años de aquel episodio , todavía se sigue hablando. Hasta la misma Pampita habló este viernes de ese suceso, por culpa de la ex Gran Hermano Coti Romero , quien indagó sobre el caso.

Pampita ni lo dudó y decidió hacer público sus búsquedas, antes de comer la salsa. Lo que no esperaba era que vuelva el caso del motorhome al centro del Bailando. “Mirá Marce, Pampita nos dio las últimas búsquedas de Google”, contó Cristian Vanadia, conductor del streaming que implementó este año el programa. Además, agregó: “Buscó azul y amarillo bebé colores...”.

Pampita-Motorhome.mp4 Pampita Ardohain y un momento incómodo en el Bailando.

“¿Puedo seguir leyendo todo?”, consultó Vanadía recibiendo un “Sí, obvio” de Tinelli. Lo que no esperaban era lo que se encontrarían en el historial.

“Buscó... fecha del escándalo de la motorhome decía...”, afirmó Cristian. “Uh... porque me preguntaron cuando entré al Bailando y no me acordaba”, respondió Pampita

Luego, Marcelo preguntó si era verdad, a lo que ella respondió: “Sí, es verdad, no me acordaba... fue cuando vine a reemplazar a Moria, fue ahí”, sostuvo la modelo. “Seguí, seguí buscando”, agregó para tratar de dejar atrás el tema y salir de ese tema..

Para concluir el momento de incomodidad, Pampita dijo: “Devuelvo el picante porque no tengo nada para ocultar”.

El caso del motorhome fue un momento bisagra en su vida, ya que generó la separación del chileno Vicuña. Actualmente, la modelo oriunda de General Hacha, La Pampa, está en pareja con el político distinguido con los colores de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán.