Pampita contó por qué se pelea duro con su mamá

Embed - Programa 06 | Podemos Hablar 2023 (21/10/23)

“Tuvo un accidente de auto y murió instantáneamente. Él manejaba. Había ido a buscar una silla de ruedas para alguien de nuestro pueblo, Doblas. Llovía mucho y a la vuelta tuvo un accidente fatal. Yo estaba en La Pampa”, comentó Pampita al hablar sobre cómo falleció su papá.

Pese a que esto sucedió cuando ella era muy chica, mencionó que tiene recuerdos muy latentes de su niñez y recuerdos de los momentos compartidos. Es por eso que confesó estar orgullosa de él y de su forma de ser: “Lo veía como un superhéroe”.

Sumado a esto, habló sobre cómo hacía para ganarse la vida y conseguir trabajo para que a su familia nunca le falte nada. “Se las arregló con mil laburos distintos, siempre buscando el mango como sea”, recordó Pampita en PH: Podemos Hablar.

Pampita-.jpg

Sin embargo, al hablar de su madre, hizo alusión a que ella aún vive pero que la tiene lejos. Sucede que Thania Dos Santos está instalada en La Pampa, es por eso que la modelo suele hacerle fuertes reclamos para que se instale en Buenos Aires y así pueda estar cerca de sus familiares.

Sin embargo ella se niega y los lleva a tener distintos conflictos: “A mí me cuesta que no quiera vivir en Buenos Aires. Ella quiere vivir en La Pampa. No he logrado todavía traerla para acá, no me rindo”.