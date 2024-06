Que le dijo Mirtha Legrand a modo de reto a Juana Viale cuando volvió de sus vacaciones

“Me parece raro, es algo que yo no haría jamás”, comenzó diciendo sobre el largo tiempo de las vacaciones de su nieta, remarcando luego: “estuvo más de un mes afuera”. De todas formas, luego le quitó peso al asunto y remarcó: “pero bueno, son cosas de Juana, ella es una enloquecida de eso, de la naturaleza y hay que respetarla también. No hace daño a nadie...”.

MIRTHA LEGRAND-JUANA VIALE.jpg Por diferencias de criterio entre Mirtha Legrand y Juana Viale, hoy ninguna de las dos está en pantalla.

La conductora fue consultada también sobre su otro nieto, Nacho Viale, quien se desempeña como productor de los almuerzos. El móvil de LAM indagó sobre la actualización salarial de su nieto, a lo que Mirtha dijo: “Nacho Viale gana muy bien”, pero ante la pregunta de si su sueldo tiene la misma característica, eligió guardar silencio.

La opinión de Mirtha sobre la situación del país

Siendo su programa un espacio de continuo debate político, Mirtha Legrand remarcó que está “muy preocupada” por la situación actual del país: “Quiero que Argentina vuelva a ser la de antes”. En ese sentido, pidió: “Seamos optimistas, que veremos la vida de otra manera. La Argentina está sufriendo y yo no quiero que sufra mi país”.

Por otro lado, consultada sobre su capacidad incisiva a la hora de hacer preguntas en la mesa, Mirtha se mostró sincera: “Si, soy consciente, absolutamente, pero me encantaría que todo el mundo pregunte, no se hace daño a nadie. Hay que hacerles responder, nada más. Yo no agredo a nadie. Digo lo que pienso, realidades, cosas que yo veo”.

En ese sentido, aseguró que la escuchan mucho los políticos, aunque muchos de ellos no estén siempre cómodos frente a las cámaras: “No tienen miedo de ir a la mesa, si a veces a las preguntas. Algunos se sientan y de entrada, antes de salir al aire, me dicen '¿qué me va a preguntar?'”.

Consultada sobre Susana Giménez y la posibilidad de que haya un programa con las dos reconocidas conductoras compartiendo el aire, la Chiqui dijo: “No hablé con ella sobre la posibilidad de que venga al programa. Hablamos de otras cosas”, a lo que luego detalló: “Hablamos de cómo está cada una, la salud, si salió a algún lado, dónde fuiste a comer, estuviste con amigos, tuviste gente en la casa, cómo están los perros...”.

En ese sentido, le preguntaron también sobre otra reconocida diva: Moria Casán, quien habría dicho que no volvería a los almuerzos hasta que Mirtha visite el streaming. “No la escuché, nunca me invitó a su streaming”, afirmó la conductora, aunque luego al ser consultada sobre si iría si la invitan, respondió negativamente. Además, no le dio peso a las supuestas críticas de la ex vedette hacia la Chiqui: “Conmigo es muy amorosa, cuando me escribe me dice cosas lindas, cariñosas, simpáticas”.