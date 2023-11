Qué le robó Charlotte Caniggia a Mariana Nannis razón por la que se cortó la relación

La dura acusación cae en un momento muy fuerte para Charlotte, quien durante su participación en el Bailando 2023 ha expresado públicamente su deseo de reconciliarse con sus padres, que la quieran y ser unidos nuevamente. No obstante, el pedido de la modelo se volvió imposible de cumplirse ya que no existe comunicación entre ella y su madre porque la tiene bloqueada en todas las redes sociales.

Embed - Grave acusación de Mariana Nannis a Charlotte Caniggia

Este capítulo nuevo en el conflicto familiar de la familia Nannis Caniggia ha sorprendido a todos debido a que deja en evidencia que la relación entre madre e hija se ha deteriorado tanto que ha dejado a la mínima las chances de una reconciliación.

Charlotte Caniggia habló de la tensa relación con sus padres

En una conversación con ‘Intrusos’, Charlotte Caniggia abordó los dramas familiares que atraviesa actualmente y expresó sus sentimientos con respecto al tema.

“Uno espera un mensaje de sus padres, me hubiese encantado pero nunca me pasa. Mis papás son ausentes, supongo que lo fueron toda la vida. Quizás cuando era más joven no me daba cuenta”, empezó diciendo la influencer.

“Algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas. Supongo que algún día cuando ellos estén bien se acerquen, cuando sean más viejos y tenga a mis hijos y digan ‘tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’, cuando uno es más grande se acerca más a sus hijos”, expresó la mediática.

Asimismo, Charlotte Caniggia reveló su deseo de reconciliarse con sus padres: “Es algo que deseo con mi corazón, pero no me pasa. Ojalá algún día mis papás me quieran. Necesito esa palabra de mi madre. Un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre. Uno como hijo, espera el mensaje de sus padres. Pero nunca me pasa, trato de vivir esto como ‘mis papás son ausentes’, quizás fueron ausentes toda mi vida y yo no me daba cuenta. No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, yo los acepto porque son mis papás. No dan el paso, no lo hacen nuca. Yo ya vivo con esto, tengo padres que son así”.