Qué piensa hacer el ganador de Los 8 escalones con los 25 millones de pesos

“A mí me divierte mucho que la gente me salude y se ponga contenta. Ni hablar que si eso se puede traducir en ayudarla y mejorar sus vidas, sería hermoso”, comenzó diciendo Santiago en un móvil desde su casa.

Qué hará Santiago Simari con los millones ganados en Los 8 escalones

“Yo no soy de los que odian la historia ni la política. A mí sí me ha tocado ver a mi viejos y me toca ver que se rompen el alma laburando los dos constantemente, a mis hermanos que hacen un esfuerzo enorme, yo también”, reveló el gran ganador de Los 8 Escalones sobre sus ganas de convertirse en presidente de la Nación.

En la misma línea con su deseo, el joven de 19 años reconoció que usará el premio para mejorar la vida de sus padres y de los demás. “Y va más por ese lado de poder ayudar, no a mi familia nomás, se trata de un montón de gente más y eso es lo que tengo ganas desde hace un montón de tiempo. No me adscribo a una moda reciente sino que es algo que tengo desde chiquito”, sostuvo Santiago.