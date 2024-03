¿Qué se hizo? El retoque estético de Coti Romero

La ex participante de Gran Hermano le pidió a sus seguidores que no se enojen por un retoque que se hizo en su cara.

Desde hace unos días la ex participante de Gran Hermano Coti Romero apareció en las redes sociales con algunos mensajes que marcaron su estado actual de salud y cómo lo está afrontando. En esta oportunidad, la correntina compartió un mensaje para sus fans en el canal de difusión que mantiene en Instagram y les hizo un pedido especial a quienes la siguen: “ No se enojen conmigo” , comenzó advirtiendo al inicio de su explicación.

Luego, en continuación con su relato, explicó: “Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos , pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo”.

Y culminó: “ Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y me segundo nombre es terca”. Es que el pedido a los fans para que no se enojen se debe a un antecedente picante que tienen entre ambas partes luego de una situación similar.

A inicios de febrero del corriente año miles de usuarios se enojaron con la correntino luego de que esta se haga un retoque de pómulos. Muchos de los seguidores llegaron a decir que estaba “irreconocible”, entre otras definiciones que aparecieron en las redes sociales.

Hace apenas una semana sorprendió con un mensaje en las redes sobre un momento complicado de su salud: “Hola a todos. Acá ando, fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta, no puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa. Estoy inflamada, no tengo energía ni para respirar, me duele mucho todo el cuerpo que no les explico”, dijo.

Y agregó: “Además me habían puesto suero hace unos días, se filtró, mi brazo no lo puedo mover mucho y me acaban de inyectar algo nuevamente ahí”. Además, al mismo tiempo sufrió la hinchazón de su brazo producto de una posible alergia a un medicamento inyectado mientras que, los médicos también le pidieron hacerse estudios de dengue o Covid.