Quién es el familiar de Marcelo Tinelli que no le cae bien a Milett, su nueva novia

Tras la exposición que le dieron al tema, la modelo estuvo invitada en el programa de América Noche Al Dente, y no se guardó ningún detalle sobre su vínculo con el conductor, cómo lo está viviendo, dejó en claro que no le preocupa la diferencia de edad que tienen, cabe recordar que ambos se llevan 30 años, y más.

Que pariente de Marcelo Tinelli inquietó a Milett Figueroa

En medio de la charla, Dente indagó sobre cómo fue conocer a los familiares del productor durante el cumpleaños de Cande Tinelli: “Yo creo que me he encontrado con seres extraordinarios. Me encantan. Cada uno de ellos es un ser especial”,

Sin embargo, luego vino lo que más llamó la atención cuando habló del primo El Tirri: “Cuando yo lo conocí fue en la reunión de trabajo para la firma de contrato, después de conocer a Marcelo”.

Con respecto a él, ella reveló como fue la primera impresión que tuvo: “Para empezar, no lo conocía. No sabía quién era El Tirri realmente y lo observaba y lo observaba y decía… La mirada que tiene es súper intensa y entonces me di el tiempo de conocerlo y es un ser humano muy, muy divertido”.

Finalmente, Fer Dente le hizo una inesperada pregunta a Milett Figueroa sobre la relación que tiene Marcelo Tinelli con El Tirri: “¿Viste que se hacía el chiste de que Marcelo estaba muy pegado a El Tirri todo el tiempo y que ahora el que más roto tiene el corazón es él? ¿Hacen planes diciéndole ‘Ché, Tirri, salí’? ¿Son tres a veces?”.

A lo que la participante del Bailando 2023, respondió contundente: “Bueno, a veces sí y a veces no”, lanzó.