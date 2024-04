Quién es el galán con el que se terminó besando Sabrina Rojas

Sabrina Rojas 1.jpg

Para Rojas, este encuentro en la pantalla representó la materialización de un anhelo de juventud. "¿Entendés que ese galán que yo veía en mi adolescencia, en mi adultez, pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía?", expresó con nostalgia.

Sabrina Rojas contó cuál es su requisito para buscar pareja

Hace unos días, la propia Sabrina Rojas contó qué es lo que esperaba en un hombre. La actriz viene estando en el ojo de la escena tanto por su pelea (ya apaciguada) con Flor Vigna, como también porque su ex, el Tucu López, se puso en pareja, situación que hizo que decidiera cortar cualquier vínculo con él.

Por eso, luego de que contara que había bloqueado a su ex ("No me interesa ver las publicaciones de mi exnovio, ni mantener contacto con él", llegó a decir), Sabrina puso su lista de requisitos: "Quiero de 40 para arriba, mínimo... No estoy para ponerme de novia para nada, pero si estoy abierta a conocer".