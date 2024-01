Paula Chaves contó qué le dijo a su hija tras pelearse para siempre con Zaira Nara, su madrina

“Ella en un momento se empezó a alejar de mí y fue ahí donde no me sentí cómoda. No voy a estar yo mendigando y remando una amistad cuando tal vez del otro lado siento un freno. Obviamente está el cariño, pero siempre queda que yo me alejé”, reveló en Socios del Espectáculo sobre su amistad con la hermana de Wanda.