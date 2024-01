Quién es el hombre al que encontraron con Julieta Poggio en Punta del Este

A partir de unos videos que se filtraron, nuevamente la ex participante de Gran Hermano enfrenta rumores de romance.

Julieta Poggio , que venía manejando un perfil bajo, ahora se encuentra en el centro de la escena nuevamente. Luego de sufrir un accidente en una fiesta en un barco, la ex finalista de Gran Hermano armó sus valijas y se fue a Punta del Este a pasar unos días de vacaciones y a formar parte del inicio de la temporada de verano.

No obstante, la cuenta de Instagram especializada en farándula, "Lo Más Popu", reveló imágenes de Julieta Poggio muy cerca de un chico en Punta del Este. "Me mandaron esta foto de Juli bailando muy pegadita y sonriente junto a un desconocido", señalaron. En otro clip, se puede observar a la bailarina caminando abrazada en la orilla de la playa junto al joven.

El nombre del afortunado es Fabri Maida y es amigo de la mejor amiga de Julieta Poggio. El caballero en cuestión tiene su cuenta de Instagram privada, en donde tiene 3995 seguidores. Sigue a la ex hermanita, pero también Lucca Bardelli lo sigue a él, por lo que se presume que se conocen desde hace tiempo.

Julieta Poggio aclaró cómo fue el accidente que vivió por el que terminó con puntos en la cara

En vísperas de la Navidad, Julieta Poggio protagonizó un dramático incidente durante una fiesta en un barco, resultando en un fuerte golpe en su rostro. La bailarina y actriz, conocida por su participación en Gran Hermano 2022, sufrió una caída al agua tras ser empujada accidentalmente por otra asistente al evento.

Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de una pelea en la fiesta, Poggio aclaró la situación mediante un video en Instagram Stories. Mostró el impacto en su boca, nariz y ojo, explicando: "Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar". La ex Gran Hermano aprovechó para desmentir las versiones sobre un altercado y afirmó: "Fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/poggiodata/status/1739073836669149219?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1739073836669149219%7Ctwgr%5Edcff76398dea95a5bdf02c97ba920398fdfb8795%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fjulieta-poggio-aclaro-como-fue-el-accidente-que-vivio-el-que-termino-puntos-la-cara-n1081233&partner=&hide_thread=false Julieta vía ig stories sobre su accidente pic.twitter.com/2nW9zZDdfj — Julieta Poggio Data (@poggiodata) December 25, 2023

La actriz y modelo, consciente de la importancia de su figura en su trabajo, se mostró agradecida por los mensajes de apoyo y aprovechó para enviar un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Quiero que vean que estoy bien, que fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas". Mientras se recupera, Julieta planea recibir la Navidad en familia y anticipa un 2024 lleno de proyectos, incluyendo su participación en El Debate de Gran Hermano y su regreso al teatro con la obra dirigida por José María Muscari, "Coqueluche".