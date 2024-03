Quién es el nuevo novio de Catarina Spinetta: las fotos

Catarina 2.jpg

La angustiante carta que Nahuel Mutti publicó sobre Catarina Spinetta

Hace poco más de un mes, Nahuel Mutti preocupó a todos con un mensaje en donde expresó su profunda soledad y dolor, atribuyéndolo a su separación de Catarina Spinetta, con quien compartió más de dos décadas de su vida y tres hijos.

La situación parece haber golpeado fuertemente a Mutti, quien dejó entrever en su carta el impacto de la separación: "Amores que parecían eternos, murieron, y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente". Estas palabras reflejan el profundo desgaste emocional que ha experimentado.

Catarina 3.jpg

Nancy Duré analizó la situación y destacó cómo la vida personal de Mutti ha eclipsado su carrera: "Él deja su carrera en los medios, seguía trabajando pero queda en un segundo plano, después de un éxito rotundo en una edad muy joven y pasa a ser las amistades de ella, todo el núcleo que la acompañaba a ella, las amistades que lo rodeaban a él, evidentemente algunas de ellas desaparecieron en este último tiempo y esto también lo que lo hace sentir tan solo, habla de mucha soledad".

El dolor de Nahuel Mutti por su separación con Catarina Spinetta

En su carta, Mutti describió con crudeza los sentimientos de desolación y desesperanza que lo embargan: "Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico. Tuve lo que quise y perdí lo que quería".

Sin embargo, entre la oscuridad, Mutti encontró un refugio en su arte fotográfico: "Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro, me mantiene vivo". Esta pasión por la fotografía parece ser su ancla en medio de la tormenta emocional que enfrenta.

Aunque el actor optó por eliminar la carta, el impacto de sus palabras preocupó, resonando entre sus seguidores, quienes expresan su apoyo y solidaridad en este difícil momento. Con una mezcla de tristeza y esperanza, Mutti cerró su mensaje con una nota de optimismo: "Hay luz en algún lugar y la encontraré".