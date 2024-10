Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que estuvo con él en Argentina

En una de sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Snapchat (@liampayne), el cantante había compartido una imagen junto a su novia Kate Cassidy, en donde se los podía ver posando frente al espejo. De todas formas, se confirmó que no se trata de una foto actual, ya que esa misma postal la subió ella el año pasado en su cuenta de Instagram.

Kate Cassidy era su novia desde 2022, un romance que surgió poco tiempo después de que Liam rompiera su compromiso con la modelo Maya Henry. En noviembre de ese mismo año, el cantante y compositor británico fue fotografiado de la mano con Kate, influencer de 25 años que logró conquistar su corazón. El 14 de febrero, la pareja decidió hacer oficial su relación al celebrar su primer San Valentín juntos y compartieron momentos de su amor en redes sociales para demostrar la solidez de su vínculo.

Tras la difusión mundial de la noticia sobre la muerte de Liam Payne, comenzaron a circular diversos rumores acerca de las posibles causas. Uno de los que más captó la atención es el de una supuesta infidelidad por parte de su novia, lo que generó controversia y especulaciones entre los fanáticos y los medios de comunicación.

Según informaron fuentes policiales a La Nación el artista había hecho el check in solo en la habitación, por lo que no habría estado en compañía de su novia. Según se señaló, ella habría dejado el país el lunes.

Kate Cassidy, una influencer de 25 años con más de 100 mil seguidores en Instagram y 138 mil en TikTok, se destaca por su activa presencia en redes sociales. A través de sus publicaciones, comparte su vida con sus seguidores, incluyendo sus atuendos de tendencia y sus viajes por lugares de ensueño. Además, brindaba detalles sobre su relación con el excantante y publicaba numerosos videos de momentos juntos, como viajes y desafíos, entre otras experiencias.

