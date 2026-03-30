Quién es la figura internacional que entraría a Gran Hermano este lunes

Una personalidad reconocida en el reality podría entrar a la casa. Cuáles son los rumores y qué dijo sobre la posibilidad de ingresar.

Gran Hermano podría tener una nueva noticia que generará, probablemente, una fuerte repercusión tanto en el interior de la casa como afuera, debido a que es posible un reencuentro explosivo que promete más peleas como la que tuvo Andrea Del Boca con Solange Abraham por una importante sanción recibida .

"Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. La puerta se abre para alguien que no viene a participar… viene por todo”, anunció el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez a través de su cuenta de Instagram abriendo la posibilidad de que una figura internacional ingrese a la casa de GH .

Por el mismo medio, Nacho confesó quién es la figura que podría ingresar a la casa: “ (Santiago) Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli , la ganadora de # GranHermano versión Chile…. De nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/2037686695479345405&partner=&hide_thread=false Del Moro SE HACE EL MISTERIOSO y parece que la que ENTRA EL LUNES a la casa de #GranArmado es Cony Capelli, la ganadora de #GranHermano versión Chile…. De nada. pic.twitter.com/ofPzy8tm9g — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 28, 2026

La palabra de la participante sobre la posibilidad

En medio de los rumores que se encendieron en las últimas horas, la ganadora del reality en el país vecino negó que vaya a ingresar al programa: "Nadie me ha contactado", afirmó en un live de la red social y dijo: "Cuando haya algo que sea cierto lo voy a decir".

A su vez muchos personas en las redes sociales apuntaron que, debido al reglamento, no sería posible debido a que indicaría que los ganadores del certamen no pueden reingresar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chismetologaa/status/2038275654689361971&partner=&hide_thread=false Hace unos minutos Cony Capelli en un live por su Instagram confirma que NO ingresará a Gran hermano y le entrega todo su apoyo a Pincoya #GranHermano #ConyCapelli pic.twitter.com/tSKvdW4E2e — chismetologa (@chismetologaa) March 29, 2026

Fuerte pelea entre Andrea del Boca y Solange en Gran Hermano: "Mantenida"

Cada día que pasa adentro de la casa de Gran Hermano es una incógnita sobre cómo reaccionarán entre si los participantes que ya llevan meses adentro de la casa sin contacto con el exterior del recinto en caso de que no requieran de atención médica o situaciones de emergencia que requieran la salida transitoria. Entre algunas personas el paso del tiempo afianza la relación pero en otras genera nuevos cruces tensos que marcan la estadía en la casa.

En las últimas horas la edición Generación Dorada del reality que se transmite por Telefé dejó expuestas a Andrea del Boca y Solange Abraham por un tenso cruce que protagonizaron. Todo comenzó por una discusión en torno a un grito desde el exterior que escucharon los jugadores dirigidos a Solange y a Cinzia Francischiello. "Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final", se escuchó decir generando una reacción positiva entre las dos participantes, aunque recibieron el reproche del resto de los jugadores que se opusieron a la decisión de referirse al mensaje escuchado.

Por su parte Yipio exigió una sanción en el confesionario aunque recayó una sanción grupal: en caso de superar la prueba semanal, tendrían a disposición la mitad del presupuesto en la compra de supermercado. En el hipotético escenario donde pierdan la prueba, tendrían solo el 25% y cinco minutos para comprar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2038441756174229995&partner=&hide_thread=false TREMENDO cruce entre SOL y ANDREA.

Primera vez que alguien logra que Andrea del Boca se enoje. #GranHermano pic.twitter.com/rO7idhTodq — emi (@eeemiliano) March 30, 2026

Esto fue el puntapié de una guerra fría entre las participantes. Andrea le reprochó a Sol la falta de participación en la cocina: “No cocinaste nunca para toda la casa. No sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor”, dijo la actriz mientras que le respondió la otra participante: "¿Cuál es tu problema conmigo?”,

“Andá a actuar un personaje”, apuntó Sol generando una respuesta de Del Boca: "Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos. La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas. Hay mucha gente que trabaja en las telenovelas y hay mucha gente que las ve. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”.

A su vez, Andrea responsabilizó a Sol por la sanción: “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más p... idea de este juego”.