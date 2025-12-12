Quién es la influencer con quien el Kun Agüero le fue infiel a su novia a un año de ser madre

El exfutbolista habría tenido un encuentro en Miami con una influencer con quien se hablaba por redes sociales.

El Kun Agüero quedó envuelto en un escándalo tras la filtración de un supuesto encuentro con una influencer en los Estados Unidos. El exfutbolista que está en pareja con Sofía Calzetti con quien se convirtió en padre por segunda vez le habría sido infiel poniendo punto final a su relación.

Fue Juan Etchegoyen en Radio Mitre quien aportó más detalles sobre este escándalo y reveló quién es la morocha en cuestión con quien se vio el Kun en Miami. Pese a que tanto Agüero como Calzetti negaron la crisis y aseguran que están juntos en Punta del Este, las pruebas muestran todo lo contrario.

Frente a la palabra del exfutbolista, el periodista aclaró que la información pese a que ellos la nieguen es que no están en su mejor momento y están peleando para sobrepasar este tsunami.

Con versiones cruzadas y la palabra de los protagonistas, Etchegoyen relató cómo se dio la infidelidad del ex de Gianina Maradona y un encuentro con una influencer en Miami habría sido el detonante de la crisis.

“A mi lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer con quien venía teniendo charlas en las redes sociales y que él quería conocer, algo que sucedió finalmente”, contó.

Sobre la mujer en cuestión se trata de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en las redes sociales. “Ese encuentro no fue casual ni improvisado”, aclaró el periodista y aseguró que tiene las pruebas de ese encuentro que fue organizado por una persona cercana a Kun.