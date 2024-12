Quién es la novia de Matías Vázquez, el panelista más polémico de Socios del Espectáculo

En sus declaraciones, el periodista no solo habló acerca de su relación actual, en donde volvió a apostar al amor, sino que también compartió detalles sobre la personalidad y profesión de su compañera de vida.

“En diciembre me separé de una mujer muy importante, pero a veces las cosas no funcionan. A partir de ahí disfruté de mi soltería, porque cuando estoy comprometido soy súper fiel, pero cuando estoy libre me divierto mucho”, explicó el periodista, marcando un antes y un después en su vida amorosa y brindando detalles de su vida privada cómo nunca antes lo había hecho.