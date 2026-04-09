Quién es la participante de Gran Hermano que irá a La Casa de los Famosos

Santiago del Moro informó este miércoles el nombre del jugador que viajará al exterior y la emoción se hizo viral.

El anuncio de Santiago del Moro en la casa de Gran Hermano

Este miércoles Santiago del Moro anunció quién viajará a Estados Unidos para ser parte de La Casa de los Famosos , reality que se emite por Telemundo en Norteamérica.

Tras mucha expectativa sobre el jugador que participará de la competencia extranjera durante una semana, se conoció finalmente que Solange Abraham será la afortunada en vivir la experiencia.

Sol se enteró en vivo junto con el resto de sus compañeros, y al mismo tiempo supo que iba a quedar en la placa de la séptima semana, por lo que tendrá que estar bajo el voto telefónico cuando vuelva de La Casa de los Famosos.

“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le indicó Santiago a Solange. “Gracias, México, gracias Telefe, estoy feliz”, expresó la participante.

El intercambio forma parte de una estrategia más amplia que busca renovar el formato y generar nuevos estímulos tanto para los participantes como para la audiencia. Tal como explicó Del Moro, la dinámica será recíproca: mientras Sol viaje al exterior, una figura de La Casa de los Famosos llegará a la Argentina para integrarse temporalmente a la casa local.

Del Moro luego reveló que los otros perfiles que analizaron en la producción de La Casa de los Famosos eran los de Luana Fernández y Danelik Galazán.