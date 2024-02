Quién fue el ex Gran Hermano que se separó tras salir de la casa

“Está todo hablado... pensá que salí hace cuatro días... tampoco puedo arreglar todo en cuatro días”, explicó Lucía sobre su situación sentimental. A pesar de la reciente eliminación, la exparticipante expresó su deseo de regresar a la casa en el repechaje, no solo para jugar sino también para reencontrarse con Rosina, dejando en claro que sus sentimientos son genuinos.

Dentro de la casa, Lucía y Rosina, junto a Zoe, conformaron el grupo de las "superpoderosas". Aunque solo hubo un pico en una fiesta, la eliminación de Lucía reveló que entre ambas participantes había algo más profundo de lo que se mostraba. Rosina lamentó no haber besado con más intensidad a Lucía, y fuera de la competencia, la salteña afirmó en diversas entrevistas que siente algo por la uruguaya.

Cuál es la situación de Lucía con el repechaje de Gran Hermano

Las declaraciones de Lucía sorprendieron a los fanáticos del programa, ya que hasta ese momento se creía que mantenía una relación amorosa fuera de la casa. Sin embargo, la participante aclaró que habló con su pareja sobre sus sentimientos: "El amor siento que es de las dos partes. Lo he declarado en más de un programa, era obvio, se notaba en la casa. Y cuando salí afuera exploté, cada vez que me mencionan a Rosi me emociono y es por algo. Con mi pareja que tenía le aclaré todo", aseguró.

GH 2.jpg Lucía y Rosina en Gran Hermano

La situación sentimental de Lucía se convierte en uno de los principales temas de conversación en el universo de Gran Hermano. Mientras dentro de la casa los participantes se preparan para el repechaje y nuevos desafíos, afuera, los eliminados como Lucía hacen campaña. La incertidumbre sobre el futuro de la relación de Lucía con su pareja y sus sentimientos hacia Rosina genera expectación entre los seguidores del reality.