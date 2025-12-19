Quiénes serán los invitados a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

La Chiqui y su nieta se preparan para un par de mesazas que darán de qué hablar cómo cada semana.

Este sábado, a las 21.30, Mirtha Legrand recibirá en su tradicional mesa a referentes de la actuación y la música. Mientras que el domingo, desde las 13.45, Juana Viale reunirá a exponentes del espectáculo, el deporte y el periodismo. Ambos programas anticipan conversaciones sobre experiencias personales y temas de actualidad.

La edición del ciclo conducido por Legrand contará con la presencia de Leticia Brédice, Patricia Sosa, Osvaldo Santoro y Laura Novoa. Brédice, actriz reconocida, compartirá su experiencia personal frente a la presión de los cánones de belleza y el impacto que tuvo en su vida la obsesión con la delgadez. La mirada social sobre el cuerpo femenino y el sufrimiento que genera es uno de los temas que abordará.

Patricia Sosa, referente de la música nacional, hablará sobre la importancia de la espiritualidad y la meditación en su vida y en su carrera. La cantante, que se define como meditadora desde 1996, considera que la búsqueda de lo trascendente y la percepción de los dones como misión han sido fundamentales en su recorrido artístico. Actualmente, continúa de gira presentando su disco Alquimia junto a Mijares, acompañada de una banda que describe como “soñada”.

image

El actor Osvaldo Santoro se prepara para la presentación de Vamo’ los Pibes, la nueva comedia de Federico Palazzo que se estrenará el 2 de enero en el Multiteatro. El actor compartirá su entusiasmo por este proyecto, que lo encuentra en una etapa de plenitud artística y reflexión sobre el paso del tiempo, junto a un elenco integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport y Raúl Lavié.

Laura Novoa repasará los desafíos y logros de su trayectoria. La actriz ha transformado la adversidad en una fuente de sensibilidad y creatividad, y en la actualidad suma a su labor actoral el rol de coach, guiando a otros intérpretes en la construcción de personajes y la adaptación a los distintos lenguajes del teatro, el cine y la televisión.

Cómo estará conformada la mesaza de Juana Viale

El domingo, Juana Viale recibirá a Flavio Mendoza, Nequi Galotti, Coki Ramírez, Valeria Gastaldi y Agustín Canapino. El bailarín y coreógrafo, abordará los desafíos personales y familiares que enfrentó tras su última ruptura de pareja, especialmente el impacto que tuvo en su hijo Dionisio. El artista compartirá su temor a incorporar nuevas personas a su vida familiar y el proceso de adaptación que vivió su hijo tras la separación.

image

Nequi Galotti, periodista y modelo, relatará su reciente decisión de retirarse los implantes mamarios mediante una cirugía programada. La comunicadora compartió en redes sociales su búsqueda de autenticidad y el deseo de “volver a lo natural”, una elección que generó repercusión por su honestidad y optimismo.

Coki Ramírez presentará “Mujer salvaje”, un single dedicado a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras, séxtuple campeona mundial de boxeo. La canción, de letra y música propias, incluye la voz de Oliveras con un mensaje de motivación y superación, y su lanzamiento está previsto para el 21 de diciembre en plataformas digitales.

Valeria Gastaldi, cantante, hablará sobre su nueva etapa personal y profesional tras un periodo de duelo. Dividida entre Miami y Buenos Aires, la artista apuesta a la renovación con el lanzamiento de “Inoportuno”, una canción pop que marca su regreso y refleja su deseo de compartir una faceta más luminosa y alegre. Además, repasará su decisión de iniciar sola el camino de la maternidad y la construcción de su familia actual.

image

El piloto Agustín Canapino celebrará sus recientes logros deportivos, tras consagrarse campeón en Turismo Carretera, TC Pick Up y Turismo Carretera 2000, consolidando un presente destacado en el automovilismo nacional.