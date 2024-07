Quienes son los dos ex Gran Hermano que se pusieron de novios

image.png Agos Spinelli y Luifa Galesio.

“¿Cómo andas, Agos? ¿Bien?”, preguntó Del Moro y recibió la respuesta “excelente” del otro lado. En ese momento, Gastón Trezeguet entró en el juego y dio pistas de la persona con la que empezó un noviazgo.

“Mucha ropa italiana tiene, hoy vino al programa con mucha ropa italiana y no sé quién se la estará trayendo”, expresó Trezeguet. Sin darle lugar a Spinelli, quien también recogió el guante fue la panelista Sol Pérez. “A mí me llegó también el chisme, como que hay algo entre ex participantes y estos participantes, uno que estuvo el otro día en el piso y hoy está de nuevo, yo lo veía reiterativo”, aclaró la modelo.

Luego de varias pistas, Trezeguet blanqueó que Agostina mantiene un romance con Luifa Galesio. Ante esta noticia, las cámaras apuntaron hacia donde estaba ubicado el futbolista del ascenso italiano, que aprovechó el receso de la actividad para volver al país y así estar junto a su pareja. Por último, según deslizaron al aire, ambos se conocieron en el cumpleaños de Lucila “La Tora” Villar y desde ese entonces están juntos y mantienen una relación que recientemente se filtró al aire en el programa.

En dónde amenazaron a Lisandro de Gran Hermano con un cuchillo

Lisandro “Licha” Navarro, conocido por su participación en Gran Hermano (Telefe), ha compartido recientemente una experiencia límite que vivió durante un viaje a Uruguay. El asesor financiero y ex participante del reality show se abrió sobre el incidente durante su participación en el ciclo streaming Valentonados, donde detalló cómo un recital de La Renga se convirtió en una experiencia aterradora.

Licha de Gran Hermano

Navarro, quien buscaba tomarse un descanso de su agitada vida post-reality, decidió viajar a Montevideo con amigos para asistir a un concierto de La Renga. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada relajante se transformó en un momento de gran incomodidad y peligro. “Me sentí muy observado y había gente con buena onda y muchos que no, los inadaptados, los más picantes”, comentó Navarro al inicio de su relato.

El punto culminante de la situación se produjo cuando el ex Gran Hermano tuvo un cruce con un grupo de jóvenes en el concierto. Uno de ellos le mostró un cuchillo, generándole un profundo miedo. “En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo. Yo no tengo problema, pero ¿mira si tengo que reaccionar? Si reacciono es ‘Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe’. Tenía todas las de perder”, explicó Navarro, subrayando lo difícil que fue manejar la situación sin empeorarla.

La experiencia no solo fue aterradora en el momento, sino que también tuvo un impacto duradero en la salud mental de Navarro. Durante la entrevista, confesó que el incidente exacerbó su cuadro de ansiedad y le provocó ataques de pánico. “El ataque no fue solo por eso en particular, sino por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que sí. Dije voy a empezar a cuidarme a mí”, reveló.