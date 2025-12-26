Quiénes son los últimos invitados del año a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale

La Chiqui y su nieta realizarán los últimos programas antes de iniciar la temporada de verano desde Mar del Plata.

En el último fin de semana del año, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Mirtha Legrand y Juana Viale realizarán las últimas emisiones del 2025. Mientras se ultiman los detalles para realizar las habituales transmisiones del verano desde Mar del Plata, la Chiqui y su nieta se despiden de la ciudad de Buenos Aires con dos mesazas que proponen un ambiente distendido y alegre para colaborar con el espíritu de época.

El sábado 27, desde las 21.30 horas, La noche de Mirtha tendrá una mesa de lujo encabezada por Soledad Silveyra. La reconocida actriz argentina finalmente se quedará en la ciudad de Buenos Aires con la obra ¿Quién es quién?, debido a unos inconvenientes de salud de su compañero de trabajo, Luis Brandoni. La idea inicial era mudarse a la Feliz, pero subirá a las tablas del teatro Multitabaris para repetir uno de los éxitos del 2025.

En la mesa también estará Beto Casella, el conductor de Nadie Nos Para en la Rock & Pop que es otro de los grandes protagonistas del mundo del espectáculo por estos días. El histórico presentador de Bendita dejó ese programa y la pantalla de El Nueve luego de casi dos décadas para desembarcar en la señal de América TV, con un proyecto del que de a poco se empiezan a tener novedades.

image

Completan la oferta del sábado por la noche la periodista de espectáculos Pilar Smith, en medio de las polémicas desatadas en la interna de APTRA, y la cantante Julia Zenko, quien tiempo atrás se reconcilió con la Chiqui al aire, luego de una distancia surgida a partir del rechazo de la artista a una invitación. El tiempo curó las heridas, la magia de la música hizo el resto y la intérprete repetirá su lugar en la mesaza para cerrar el año.

Los invitados a la última mesaza del año de Juana Viale

El domingo 28, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana, con el sello que distingue a la actriz y una mesa vinculada al mundo del espectáculo y el deporte. Uno de ellos será Fabián Vena, el actor que palpita el debut de El divorcio del año en el Multiteatro, bajo la dirección de José María Muscari y un elenco que completan Ernestina Pais, Guillermina Valdés, Juan Palomino y Rocío Igarzabal.

Además, estarán la actriz Carla Pandolfi, reconocida por ficciones como En el barro y Envidiosa, quien acaba de estrenar la película Desbarrancada.

image

También dirá presente la vedette y bailarina Andrea Ghidone, quien presenta un espectáculo de tango con el foco puesto en las mujeres. Completarán la mesa el periodista Gabriel Schultz, recordado conductor de TVR, el motociclista Matías Rossi y el músico Claudio Benítez.

De esta manera, la Chiqui y su nieta apuestan fuerte a las últimas mesazas con una opción variada de invitados del ámbito del mundo del espectáculo, la cultura y los deportes. Solo resta esperar los momentos que nos regalarán y las frases que nos dejarán en otra emisión de un par de programas que siempre promete momentos que darán de qué hablar.