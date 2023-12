Revelan cuál es el sexo del bebé que esperan Manu Urcera y Nicole Neumann

Horas más tardes del evento donde estaban invitados cerca de 400 personas, se conoció el sexo del hijo que esperan. Según confirmó la periodista Susana Roccasalvo en el programa que conduce en Canal 9, “Nena no es, así que el sexo no vamos a decirlo”. Por ende, la modelo y el piloto de carreras esperan un varón en el primer hijo fruto de esta pareja.

Por otra parte, el panelista Gustavo Méndez no se animó a afirmar esto: “Me sigo permitiendo no decir el sexo, pero ella lo contó ayer en el casamiento. Lo más importante es que está todo bien”, afirmó. Nicole está embarazada de 12 semanas, algo que se confirmó hace pocos días cuando decidió hacerlo oficial.