Revelan cuánto tendrá que pagar Vicky Xipolitakis por haber querido pilotar un avión

La información la dieron en A la Tarde, y Diego Esteves detalló las razones por las cuales una aseguradora cubrió los gastos ocasionados por el incidente de Vicky Xipolitakis en la nave de Austral. “Daño psicológico, tratamiento psicológico y daño moral”, explicó.

La grave acusación de Vicky Xipolitakis contra la esposa de Lotocki

Vicky Xipolitakis dio a conocer en el programa Cortá por Lozano (Telefe) detalles de la complicidad de la mujer de Aníbal Lotocki durante las operaciones y los post operatorios de cada paciente. “La mujer es la secretaria del consultorio, así se conocieron, y ella se vestía de médico para entrar al quirófano y ese es el lugar en el que él opera”, reveló la panelista.

Entonces, la mediática, que también es una de las víctimas del médico señalado por la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, relató: “Ella mandaba a medicar también, daba indicaciones, te decía ‘tomate este remedio, no pasa nada’”.

Vicky además contó en el programa de Telefé qué le decía Lotocki cuando ella le manifestaba los dolores corporales que tenía tras las operaciones. “Yo le comenté algunas cosas cuando tuve los dolores pero siempre estuvo el abandono de su parte. Me decía ‘no es nada, tomate tal remedio y se te va a pasar’”, dijo la panelista del programa que conduce Vero Lozano.

Recordemos que la melliza griega fue otra de las famosas que se retocó estéticamente con el cirujano acusado de mala praxis. Por este motivo, y tras el fallecimiento de Silvina, rompió el silencio y relató su versión de los hechos, los cuales ocurrieron en 2013. “Los síntomas comenzaron enseguida. Desde siempre”, dijo.

Y agregó: “¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio”.

Por otro lado, la ex de José Ottavis reveló que no le gusta referirse mucho sobre este tema, ya que ella jamás lo denunció en la Justicia y teme que algo le pase. “Yo preferiría no exponer todo porque no lo denuncié. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, señaló.