Revelan por qué Paula Chaves y Sabrina Rojas dejaron de ser amigas

Ximena Capristo aclaró por qué se peleó Gustavo Conti con Pedro Alfonso y Paula Chávez

Por su parte, la pareja de Gustavo Conti, no quiso entrar en detalles de la disputa de la cual ella fue partícipe para no exponer aún más a los protagonistas: “No sé, la verdad que eso no lo sé. Son cosas que prefiero no contar y prefiero no acordarme”.

Sin embargo, Rodrigo Lussich insistió para exponer el conflicto entre Sabrina Rojas y Paula Cháves: “Vos contaste en LAM que cuando se iba Sabrina y Luciano Castro le sacaban el cuero. ¿Quién sacaba el cuero a quién?”.

“Un poco todos de todos. Era horrible la situación. Los que nos juntábamos siempre éramos Sabrina y Luciano porque ellos estaban en pareja y a Sabrina yo la conozco de hace 20 años. Y después se acoplaron la pareja de Paula y Pedro. Pero había una re buena onda y una re buena relación, por eso no entiendo”, comentó Ximena Capristo la pelea entre ellas.

En LAM, la ex GH detalló cómo fue que Paula Chaves comenzó con las críticas a Sabrina Rojas: “Me pareció como que había un manoseo, ‘que yo le digo a ella, que vos le decís a la otra y que él esto que el otro’, y a mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm’. ¿Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos?’. Esa otra pareja era Sabrina Rojas y Luciano Castro”.

Para dejar aún más clara la situación, Ángel de Brito consultó: “¿Paula criticaba a Luciano y a Sabrina?”. A lo que Ximena intentó no ser explícita, aunque dio a entender que ese fue el motivo de la pelea entre ellas: “Había una cosa rara que no me gustaba”.