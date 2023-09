Paula Chaves explotó y contó toda la verdad de su pelea con Zaira Nara

Hasta ahora, eran trascendidos de la prensa del corazón. En las últimas semanas, Zaira aclaró en una nota que “cuando empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella . Tengo códigos... Si no estoy saliendo con él ahora es porque noté que había una situación que no fue como me habían dicho que iba a ser”.

Paula Chaves, por su parte, hasta ahora no había salido a aclarar nada al respecto. Pero anoche estuvo en el primer programa de la séptima temporada de PH Podemos Hablar , y ese fue el lugar elegido para romper el silencio. Allí, la modelo reconoció que está distanciada con la madrina de Filippa , su hija menor. Dijo que se suelen cruzar por el barrio con la hermana de Wanda , pero que las cosas no están bien entre ellas.

Cuando Paula pasó al punto de encuentro, el conductor le preguntó su hubo un diálogo previo al comienzo de la relación de Zaira con Pieres. "No quiero entrar en detalles, porque si no es como él dijo, ella dijo, yo dije'...", expresó con cierto malestrar.

"Yo soy muy pasional para mis vínculos, no quiero decir que eso sea una virtud -aclaró Chavez- Me considero una persona super transparente. No tengo doble cara. Como me ves acá me vas a ver siempre... Cuando yo me desilusiono es muy difícil para mí... Soy muy determinante, cuando algo me hace mal y me incomoda...", dijo, negando con la cabeza como dando a entender la relación se terminó.

"Si viene un pedido de perdón, ¿sos de ese tipo de personas que decís 'ya está, ya pasó'?", quiso saber Andy Kusnetzoff. "No sé, no quiero hacer futurología... Siento que, además, hay que naturalizarlo. Es la vida misma. Nos vamos acercando y nos vamos alejando de amigas y amigos en la vida, por más de que te aten vínculos", aclaró, dejando entrever que para ella, su amistad con Zaira Nara llegó al punto final y no hay retorno.