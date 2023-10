Rodrigo Lussich explotó en vivo después que Marina Calabró le diga traidor

Captura de pantalla (40).png El twit de la polémica de Rodrigo Lussich

Obviamente en LAM criticaron al periodista y remarcaron que había traicionado '20 años de amistad por una primicia'. Pero para el acusado, la realidad era distinta y aprovechó su programa para contar la verdad.

La palabra de Rodrigo Lussich

"No hubo una traición. La separación tiene unos meses ya y si uno hubiese querido traicionarla, lo hubiera contado antes. Yo fui a comer con ella y con Pallares en junio y nos dio a entender que estaba pasando un momento complicado. Nosotros no dijimos nada en absoluto", arrancó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1718995858421674468?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1718995858421674468%7Ctwgr%5E20ae6746fd7504906eef7617b9fe55d64eed41bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35067930631111931414.ampproject.net%2F2310111731000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "La separación de Marina no es una novedad", cuenta @rodrigolussich pic.twitter.com/n8RwowMKu5 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) October 30, 2023

Luego, agregó: "Marina sabe cómo pasaron las cosas. Ella me dijo que no sabía si lo iba a contar Ángel en LAM o nosotros este lunes en Socios. Nunca me inhabilitó para contarlo. Entiendo que yo me equivoqué, que tuve un impulso tuitero, pero se dijeron cosas que no son ciertas y me duele, me parece injusto que se me haya puesto ese mote".

En cuanto a su relación con Calabró, sumó: "Esto no deja de ser una anécdota, un mal viernes, un malentendido. Para mi fue una situación poco grata porque hay un cariño real, una amistad real y lejos de mí estaba cagarme en esta amistad, pero la realidad es que nada va a ensuciar lo que tenemos".