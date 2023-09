Romina Uhrig volvió con Walter Festa y se declaró la Primera Dama de Moreno

La relación entre Romina Uhrig y Walter Festa ha sido un montaña rusa emocional que ha mantenido al mundo del espectáculo y a los seguidores de la ex Gran Hermano en vilo. Cuando Romina ingresó a la casa más famosa del país, afirmó estar separada de Festa, el padre de sus hijas. Sin embargo, al salir del reality, la pareja pareció reconciliarse, aunque esto también fue efímero.

Pero esta reconciliación no perduró, y la pareja volvió a distanciarse. La incertidumbre sobre el estado de su relación ha mantenido a la opinión pública expectante, y los rumores de una nueva reconciliación recientemente salieron a la luz.

Desde las redes de LAM anunciaron: "Romina Uhrig está volviendo con Walter Festa después de separarse por segunda vez". Sin embargo, aún faltaba la confirmación oficial por parte de los protagonistas.

Por eso, en una aparición en el programa 'Estamos Okey' de América TV, Romina Uhrig compartió: "Con Walter, estamos retomando la pareja". Esta declaración confirmó que la pareja estaba dando una nueva oportunidad a su relación.

Embed Romina entre sus datos tiene PRIMERA DAMA DE MORENO yoooo pic.twitter.com/oa4uXfMahh — Sr. Truzó, el Lenguaraz (@trouzeaux) September 9, 2023

Romina también compartió detalles sobre el proceso de separación y cómo afectó su vida. "Me pasó que salí de la casa, once meses separada, casi un año separada de él. De repente, todo nuevo. Me enteré de un montón de cosas. Arranqué terapia", explicó Uhrig.

Lo curioso es que muchos usuarios de las redes sociales descubrieron que alguien había editado el perfil de Wikipedia de Romira Uhrig y le habían agregado el título “Primera Dama de Moreno”.