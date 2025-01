Sanción en Gran Hermano: Brian fue nominado hasta que deje la casa

Todo ocurrió en medio de “Congelados” y tal como lo dijo una y otra vez Gran Hermano, los participantes tienen terminantemente prohibido moverse y hablar. Sin embargo, Brian vio entrar a su novia y no pudo contener la emoción. No solo que se movió, también habló y abrazó a su futura mujer rompiendo las reglas.

Minutos después, Gran Hermano emitió un fuerte comunicado para el participante en el que anunció la sanción. “En dos circunstancias anteriores apliqué sanciones. En esta oportunidad, Brian tu desobediencia fue evidente y permitime decirte que entiendo tu emoción , no soy insensible, pero voy a sancionarte de manera severa”, dijo el Big recordando, al mismo tiempo, que Luciana y Luz, compañeras de Brian, también habían sido sancionadas por mínimos movimientos.

“Te quito el derecho de jugar por la prueba del liderazgo (de mañana), y si esta semana llegaras a permanecer en casa te anuncio que desde la próxima semana hasta que finalice tu participación en el certamen estarás permanentemente nominado”, sentenció el dueño de casa cansado por los participantes que rompen las reglas del juego.

Pese a ello, Brian se mostró feliz y aseguró que sus movimientos y el contacto con Luciana valió la pena sin importar la sanción. “Gracias a la producción. Me hicieron una persona feliz. Traté de no traer el afecto de mi mujer y mis hijos dentro de la casa. Quiero ganar, pero esto me superó emocionalmente”, le dijo el jugador a Santiago tras la sanción.