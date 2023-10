Santi Maratea contó porqué cortó la relación con Guillermina Valdés

Durante la última emisión del ciclo que se transmite por la pantalla de El Trece, Legrand no dudó en preguntarle si había estado con la mamá de Lorenzo Tinelli. "Sí Mirtha, no te voy a mentir a vos. Lindo verano", respondió el joven.

La conductora expresó su asombro ante la respuesta. "¿Es verdad? Me dejaste sin palabras, Pensé que me ibas a decir que no", manifestó. "Fue el verano pasado", detalló Maratea.

Luego, Ángel de Brito, que también estuvo como invitado en la mesaza, aprovechó el momento dar a conocer el motivo del fin de la relación. "Se fue disolviendo", reconoció.

"Yo tuve un viaje. No teníamos un vínculo muy formal, pero nos gustaba vernos, y nos veíamos. Muy lindo conocerla a ella, gran mujer", finalizó.

A los 31 años, Santiago Maratea reveló por primera vez su orientación sexual

Santi Maratea si bien es actor y streamer, ganó mucha popularidad en el último tiempo por sus causas solidarias de gran nivel: desde conseguir el medicamento más caro del mundo para una beba como iniciar una colecta -que ya cerró- para intentar salvar al club Independiente.

Pero, lo que siempre causó dudas era la orientación sexual del rubio. Oriundo de San Isidro, rompió un poco los mandatos de su familia, se dedicó a la actuación y a las redes sociales.

Este fin de semana, invitado a la mesa de Mirtha Legrand aseguró que le gustaría estar en pareja. Entonces, Luis Novaresio -también invitado del ciclo- le comentó que su marido Braulio Bauab era un “buen Celestino”.

Mirtha le preguntó: “¿Tenés pareja?”, Santi respondió: “No, pero pronto Mirtha. Si me invitas de vuelta, la próxima vez te respondo que sí”.

“La última vez que dije que no estaba en pareja, pero de la última vez (que fue al programa) a esta comencé a estar más flexible con la idea de estar en pareja. Antes de mis 20 me parecía que no, que era aburrido, que no era para mi. Ahora vivo solo, en una casa grande”, indicó.

Luis Novaresio intervino y le dijo: “¿abrinos registro de pareja?”, Santiago respondió que sí, y allí fue donde el periodista le dijo: “Mi esposo es un super celestino, ¿alguna característica?”.

Entonces Mirtha consultó: “¿Hombre o mujer?”, y Santiago fue categórico: “Mujer”.