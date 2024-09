Santiago Del Moro respondió a las críticas que recibió por los Martín Fierro

Días después de la premiación, Santiago del Moro reflexionó sobre lo ocurrido en una entrevista con el programa LAM (América TV). Admitió que la gala se extendió más de lo previsto y pidió disculpas por la prisa con la que tuvo que manejar algunos momentos, debido a la falta de tiempo. “Yo soy un trabajador de esto, soy conductor al fin. Fue larga la fiesta de los Martín Fierro, le pido perdón a la gente que le apuré. A mí me gusta hablar, pero no había mucho tiempo, ayer saludé a gente que ni sabía que estuvo”, comentó, en un tono de autocrítica.

Santiago del Moro habló de las críticas en su contra

El conductor también se refirió a las críticas recibidas por su desempeño durante la gala. Lejos de tomárselo a pecho, expresó: “Cuando me preguntan sobre las críticas, yo las respeto. No me puedo hacer cargo de lo que le pasa a la otra gente conmigo, soy un trabajador, si te gusta o no es un problema tuyo”. Con estas palabras, del Moro dejó claro que su enfoque está en hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin dejarse afectar por las opiniones ajenas.