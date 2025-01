"Se llevan bárbaro": se filtró un video de la interna de las hijas de Marcelo Tinelli con su ex novia

image.png

El clip comienza con tomas de Milett y Tinelli muy acaramelados, lo que incomodó a las jóvenes, que no dudaron en hacérselo saber a su padre: Micaela, la hermana mayor e incluso más adulta que la novia de su progenitor, le reclamó que "se pone a apretar en medio de la mesa".

Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli, una relación que nunca estuvo bien

Desde que oficializaron su romance, la pareja se caracterizó por ser bastante expresiva y efusiva en sus muestras de cariño. Sin embargo, esto no parece ser bien visto en presencia de las hijas de Marcelo Tinelli: "Me parece que tiene que ver con la edad de ella. Creo que tiene 31. O sea, incluso es hasta más chica que yo", comentó Micaela Tinelli ante la cámara, refiriéndose a los besos frente a ellas.

"Estoy en una familia nueva, están todos sus hijos, lo primero que quiero hacer es buena letra, no me voy a quedar encerrada en el cuarto", dijo Juana Tinelli mientras en video muestra imágenes de Figueroa alejada de la familia.

Embed - Prime Video LATAM en Instagram: "POV: la novia de tu papá es más chica que vos. El 17 de enero en #PrimeVideoLAT" View this post on Instagram A post shared by Prime Video LATAM (@primevideolat)

Además, se vio a Milett abriendo su corazón, en un momento íntimo y de confianza, a Candelaria Tinelli, una charla donde reveló que ya los considera tan cercanos como a una familia: "Ya siento que los quiero, que son mi familia también", dijo visiblemente entusiasmada con una copa de champagne en mano. A lo que la joven que se caracteriza por sus tatuajes se mostró un poco irónica: "Qué bueno que se sienta tan rápido parte de la familia".

Está claro que las tres hermanas no aceptan, ni aceptaron, a Milett Figueroa, y es que no sólo sus palabras fueron marcadas por la frialdad y la distancia, sino que sus caras demostraron que no están cómodas con la vestimenta y actitudes de la novia del conductor de televisión. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, y los usuarios no tardaron en salir en defensa de la peruana: "Cuánto bullying a Milett, feo fomentar eso", fue uno de los comentarios con mayor repercusión, además de los mensajes que acusaron a las hijas de Marcelo Tinelli de ser "las verdaderas villanas" de esta historia.