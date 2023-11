Se supo cuál es el producto que Sofía Gala se habría llevado sin pagar

Sin embargo, Sofía Gala, en una entrevista con Mariana Mactas, enfatizó su inocencia. En sus propias palabras, expresó: "Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó".

Qué dijo Sofía Gala sobre su arresto en Aeroparque

La actriz pudo finalmente llegar a Mar del Plata, donde se llevaría a cabo el Festival Internacional de Cine, sin mayores inconvenientes. Desde allí, amplió sobre la situación: "Está en manos de mis abogados. Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada". El incidente en el aeropuerto resultó en una anécdota inusual para Sofía Gala, quien pudo retomar su viaje y su compromiso en el mundo del cine con tranquilidad.

Sofia Gala 2.jpg Sofía Gala

Moria Casán prefirió no tocar en tema pero no evitó en sus redes sociales mostrar su apoyo con su hija, promocionando su nueva película y compartiendo una foto de su llegada a Mar del Plata, mostrando que a pesar de los problemas que vivió con la seguridad, finalmente pudo hacer el viaje a La Feliz.