Se supo cuál fue el gesto que tuvo Rocio Rial con su hermana Morena cuando fue detenida

Según Alejandro Cipolla, abogado de la hija del periodista, aunque las dos hermanas están distanciadas desde hace algún tiempo, Rocío Rial demostró un valioso gesto con Morena y su hijo Amadeo de tres meses de vida, en medio de la compleja situación judicial que atraviesa su hermana.

"Esas son cuestiones que no puedo informar y no me quiero meter en una interna que no me corresponde y que no le sirve a Morena. En su momento, la primera vez, hablé con Rocío. Hablé en su momento. Ahora no, pero están al tanto de todo", refirió el letrado sobre el interés de Rocío en visitar a su hermana Morena en la cárcel.

Embed - LA PALABRA DE ALEJANDRO CIPOLLA, EL ABOGADO DE MORE RIAL: "Está desbordada"

Rocío Rial buscó a Amadeo y lo llevó con Jorge

"Ella fue la encargada de ir a buscar a Amadeo y de llevarlo a la casa para que esté con Jorge", contó Cipolla sobre el destacado gesto que tuvo Rocío en medio de la difícil situación. "Ahora tiene relación con la hermana y con el padre, con los demás no", agregó el abogado de Morena Rial que remarcó la actitud de la hermana menor de la detenida.

Cabe recordar que la mala relación arrancó hace unos años atrás, cuando Rocío Rial debió acudir a la justicia para que aplicaran un bozal legal a Morena Rial para que dejara de hablar mal de ella y de publicar mentiras de la familia. Es por este motivo que llama poderosamente la atención el gran gesto de hermana que tuvo aún pesando sobre las dos esta tremenda situación.