Se supo cuál fue el pedido que Sabrina le hizo a su novio antes de entrar a Gran Hermano

Antes de ingresar al reality, Sabrina Cortez le expresó a Brian en una conversación por WhatsApp: "Te amo. Cuidate y confía en mí siempre. Y no andes chapando por ahí con nadie", revelando así la tensión que ya existía en su relación. Este mensaje se sumó a la última charla que tuvieron antes de su aislamiento, donde Brian le expresó su amor y buenos deseos, ignorando las señales de lo que vendría.

La participación de Sabrina en el programa no solo reveló la crisis con su novio sino también su conexión especial con Alan Simone. Durante el debate de Gran Hermano, la joven abordó sus sentimientos hacia su excompañero, admitiendo la difícil situación emocional que vivió antes de ingresar a la casa. "Me la jugué... estuve replanteándome muchas cosas de mi relación en Córdoba", confesó.

La fuerte reflexión del novio de Sabrina sobre su última charla antes de entrar a Gran Hermano

Sabrina Cortez no dudó en expresar su atracción hacia Alan, destacando la calidez y atención que él le brindaba, algo que según ella, faltaba en su relación anterior. Sin embargo, aclaró que decidió no avanzar en sus sentimientos durante el juego. Brian, al enterarse de la situación, no tardó en responder a través de Instagram, cuestionando la actitud de Sabrina y señalando las contradicciones en sus declaraciones.

Sabrina 1.jpg El último WhatsApp entre Sabrina y su novio antes de entrar a Gran Hermano

El ahora exnovio de Cortez compartió el último intercambio de mensajes antes de su aislamiento, donde Sabrina le pedía fidelidad. Brian comentó: "No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Es todo una joda o realmente le afectó el aislamiento?". Además, criticó la supuesta confusión de Sabrina entre la realidad y el juego, señalando las diferencias que existían entre ellos.